Unfallflucht-Opfer stellt Verursacher in Donauwörth

Ein junger Mann verursacht in Donauwörth einen Unfall und flüchtet. Doch das Opfer taucht gerade im richtigen Moment auf.

Das Opfer einer Unfallflucht im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth hat den Verursacher auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei rangierte am Samstagnachmittag ein 23-Jähriger mit seinem Kastenwagen auf dem Parkplatz eines Baumarkts - und stieß dabei gegen einen Pkw. Den jungen Mann kümmerte dies offenbar nicht weiter. Er fuhr davon. Jedoch kehrte genau in diesem Moment der Besitzer des Autos von seinem Einkauf zurück. Der 52-Jährige rannte dem Flüchtenden nach und stellte ihn noch auf dem Parkplatz. Die Polizei hat ein Verfahren gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. (AZ)