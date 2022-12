Unfallflucht: Zeuge versucht noch, Verursacher aufzuhalten

Ein Geländewagenfahrer fährt ein Auto beim Ausparken an und flieht. Doch es gibt einen Zeugen, und dieser bleibt nicht untätig.

Ein 54-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in Donauwörth Zeuge einer Unfallflucht geworden. Der Fußgänger hatte im Parkhaus im Ried beobachtet, wie ein Geländewagen während des Ausparkens an einem nebenan abgestellten Wagen hängenblieb. Der Zeuge versuchte noch vor Ort, den Fahrer des Pkw anzuhalten. Dieser fuhr jedoch unbeirrt davon und flüchtete mit seinem Geländewagen in unbekannte Richtung.

Täter flieht in weißem Nissan X-Trail mit ukrainischer Zulassung

Der an der hinteren linken Tür beschädigte Opel Corsa gehört einer 55-Jährigen aus dem Kesseltal. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 1500 Euro. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Nissan X-Trail mit ukrainischer Zulassung. Wie die Beamten mitteilen, müsste dieser aufgrund von Fremdlackspuren ebenfalls beschädigt sein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

