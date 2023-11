Donauwörth

Unfallfluchten und Beschädigungen in Donauwörth

Die Polizei meldet am Wochenende eine Reihe von Beschädigungen in der Großen Kreisstadt. Zeugen wenden Sie bitte an die örtliche Polizeiinspektion.

Zerkratzte oder zerbeulte Autos, zerwühlter Rasen. Die Polizei Donauwörth meldet am Wochenende wieder einige Beschädigungen und Unfallfluchten in der Großen Kreisstadt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion in der Kapellstraße (Telefonnummer: 0906/70667-0): In der Zeit von Freitag, gegen 21.30 Uhr bis Samstag, 9 Uhr parkte eine 43-Jährige Frau ihr Auto in der Industriestraße in Donauwörth . Als sie am Samstag zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie, dass dieser auf der Motorhaube, sowie beide Seiten und das Heck des Pkws mutwillig zerkratzt worden war.

in der Industriestraße in . Als sie am Samstag zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie, dass dieser auf der Motorhaube, sowie beide Seiten und das Heck des Pkws mutwillig zerkratzt worden war. Ein 43-jähriger Donauwörther parkte seinen Pkw am Samstag in der Zeit von 6 bis 15.30 Uhr in der Dietrichstraße in einer Parkbucht. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, eine Beschädigung am vorderen linken Kotflügel sowie der vorderen linken Felge. Eine Nachricht vom Verursacher war am Auto nicht angebracht, weshalb der Geschädigte Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattete.

zurückkam, bemerkte er, eine am vorderen linken Kotflügel sowie der vorderen linken Felge. Eine Nachricht vom Verursacher war am nicht angebracht, weshalb der Geschädigte Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattete. Am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr beobachtete ein 53-Jähriger, wie ein Kleintransporter in der Sternschanzenstraße in der Parkstadt am Trinkwasser-Hochbehälter über den frisch angelegten und angesäten Rasen fuhr. Hierdurch entstanden tiefe Spurrillen und somit ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Leider konnte der Zeuge lediglich die Fahrzeugart nennen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Monheim Reifenteile beschädigen zwei Autos bei Monheim

