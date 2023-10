Unfallfucht im Wörnitzparkhaus: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter verursacht am Mittwoch einen Unfall im Wörnitzparkhaus in Donauwörth. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unfallflucht im Wörnitzparkhaus in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Die berichtet, dass eine 26-Jährige am Mittwoch zwischen 10.48 und 16.30 Uhr ihren schwarzen Mercedes in dem Parkhaus stehen hatte. Als die Augsburgerin zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein anderes Fahrzeug gegen eine hintere Tür geprallt war.

Dadurch entstand am Wagen der Frau ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)