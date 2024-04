Unfallverursacherin fährt weg - doch sie wurde beobachtet

Die Polizei macht die Unfallfahrerin aus und zeigt sie an. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr beobachtete eine Passantin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg in Donauwörth, wie eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren gegen ein nebenan geparktes Auto stieß. Laut Polizei entstand durch den Anprall Sachschaden von etwa 2000 Euro. Da die Unfallverursacherin danach ohne anzuhalten weiterfuhr, notierte sich die Zeugin das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Eine Streife der Donauwörther Inspektion konnte wenig später eine 45-jährige Frau in einer nördlichen Landkreisgemeinde als Verursacherin ausmachen. Die Beamten zeigten die Frau wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle an. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)