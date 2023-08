Unfallverursacherin reagiert vorbildlich

Eine 22-Jährige fährt ein Auto an, ruft selbst die Polizei und hinterlässt einen Zettel.

Eine 22-Jährige ist am Dienstagmorgen gegen 9.55 Uhr auf einem Parkplatz neben der Sallingerstraße gegen das geparkte Auto einer Augsburger Firma gefahren. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Unfallverursacherin reagierte vorbildlich: Sie wartete an der Unfallstelle, hinterließ dann einen Zettel mit ihren Personalien am gegnerischen Pkw und informierte per Handy die Polizei. Die Beamten verzichteten auf eine Ahndung. (AZ)