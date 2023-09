Donauwörth

18:00 Uhr

"Unsinn" oder "modern"? Die schrägen Bänke in der Reichsstraße polarisieren

Plus Die "Donauwellen" werden heiß diskutiert unter den Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt wurden weitere Sitzgelegenheiten in der Donauwörther Innenstadt installiert.

Von Thomas Hilgendorf

Die Donauwörther Reichsstraße ist gut bestuhlt, könnte man ohne Zweifel sagen. In den vergangenen Wochen sind mehr und mehr Sitzgelegenheiten dazugekommen. Dies alles ist Teil eines größeren städtischen Planes.

Spätsommer in der Reichsstraße. Es ist warm, die Menschen sind zurück aus dem Urlaub, machen Besorgungen. Geschäftig geht es am Dienstagvormittag zu in Donauwörths Prachtmeile. Die Sonne wärmt die Menschen noch einmal richtig, bevor die kälteren Tage beginnen. Vier Erwachsene und ein Kind haben es sich auf einer der neuen "Donauwellen" gemütlich gemacht. Das sind jene breiten, gewellten Sitzquader, die seit einigen Wochen veteilt in der Reichsstraße stehen. "Sie sind okay für jüngere Menschen", sagt einer der Vier, ein Familienvater aus Donauwörth, und fügt hinzu: "Ältere Menschen tun sich aber schwer damit, weil es keine Rückenlehnen gibt." Seine Frau pflichtet ihm bei - das mit der fehlenden Rückenlehne sei tatsächlich zumindest "gewöhnungsbedürftig". Dennoch, das neue Mobilar sehe "gut aus", sei "modern" - und sofern man jung genug sei und keine Rückenprobleme habe, seien die Planken auch tatsächlich bequem.

