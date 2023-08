"Urlaub dahoim": Wie die Sommerferien in Donauwörth kurzweilig werden können

Wer keine Reisen plant, sondern zu Hause bleibt, findet auch in der Heimat viele Angebote. Was die Stadt Donauwörth den Daheimgebliebenen zum Beispiel bietet.

Erfrischende Abkühlung an heißen Tagen, spannende Museumserlebnisse, wenn's Wetter mal nicht so schön ist, und Freizeit-Erkundungen, zu denen außerhalb der Ferien kaum Zeit bleibt: Einheimische, die heuer in den Sommerferien daheim bleiben, haben auch vor Ort reichlich Gelegenheit, Schönes zu unternehmen. Was die Stadt Donauwörth unter anderem zu bieten hat, haben wir hier zusammengestellt:

Im frisch sanierten Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg wartet der höchste Sprungturm in der Region auf Mutige, die Rutschenlandschaft mit Speedrutsche sorgt für gemütlichen Familien-Spaß oder den Adrenalinkick im nahezu freien Fall und die Wellness-Oase bietet mit Sprudelliegen und Massagedüsen Entspannung pur. Im Kleinkinderbecken sorgen unter anderem eine Splash-Area und ein Wasserspraypark für viel Abwechslung. Einer der schönsten Ausblicke weit und breit macht den Freibadbesuch außerdem zu etwas ganz Besonderem. In den Sommerferien gibt’s den Wasserspaß sogar zum Schüler-Sonderpreis bis zum 11. September.

Spaß haben. Vom Kinderspielplatz über Beachvolleyballplätze bis zur großzügigen Liegewiesen ist alles vorhanden. Kiosk und Grillplätze (Anmeldung beim ) runden die Infrastruktur ab. Stadtführungen für jeden Geschmack gibt es täglich für alle Neugierigen und Entdecker. Da geht’s zum Beispiel hoch hinaus auf den Turm des Liebfrauenmünsters (Sonntag, 15 Uhr, am Turm). Unter dem Motto „Ja, wer glaubt denn sowas?“ wird’s interaktiv. Familien kommen bei „Geschichte und G‘schichtn“ voll auf ihre Kosten (Samstag, Sonntag, 16 Uhr, Tourist-Info). Und bei der historischen Stadtführung durch die ehemals Freie Reichsstadt stehen vor allem die Sehenswürdigkeiten aus der über 1000-jährigen Stadtgeschichte im Mittelpunkt (Montag bis Donnerstag 18 Uhr, Tourist-Info). Weitere wechselnde Themenführungen (Freitag, 18 Uhr, Tourist-Info) runden das Programm ab.



Museen: Im ehemaligen Fischerhaus auf der Altstadtinsel Ried gibt's im Heimatmuseum Kulturgeschichte zum Staunen. Im Käthe-Kruse-Puppen-Museum im ehemaligen Kapuzinerkloster zeigt die Sonderausstellung „Puppenmode & Modepuppen" unter anderem, wie Puppen im Laufe der Zeit immer wieder die neueste Mode widergespiegelt haben. Familien können die städtischen Museen außerdem bei Kinderrallyes entdecken. Es gibt Rätsel zu lösen und unbekannte Dinge zu erkunden.

Für alle kleinen Leseratten hat die Donauwörther Stadtbibliothek wieder den Sommerferien-Leseclub ins Leben gerufen. Bei der Rückgabe gibt's für jedes gelesene Buch einen Stempel. Alle, die drei oder mehr Bücher lesen, bekommen eine Urkunde und können Preise gewinnen.

Weitere Freizeittipps in Donauwörth sind unter anderem der Besuch der Donauries-Ausstellung (30. August bis 3. September), der Ökomarkt im Heilig-Kreuz-Garten (3. September) und der Flohmarkt in der Bahnhofstraße (31. August bis 2. September). (AZ)

