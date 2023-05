Urlaubskasse geplündert: Trickdieb stiehlt 81-Jährigem im Ried 400 Euro

Ein hilfsbereiter Senior will einem Mann im Ried in Donauwörth Geld für den Parkscheinautomaten wechseln. Dieser stiehlt dem 81-Jährigen 400 Euro.

Auf der Altstadtinsel Ried in Donauwörth hat sich laut Polizei am Mittwoch um 11.30 Uhr ein Trickdiebstahl ereignet. Ein bislang unbekannter Mann sprach in der Adolph-Kolping-Straße einen 81-Jährigen an und fragte diesen, ob er für den Parkscheinautomaten Geld wechseln könne. Der Unbekannte täuschte vor, dem Senior bei der Suche nach Kleingeld in dessen Geldbeutel zu helfen. Danach fehlten Scheine im Wert von 400 Euro. Das Geld hatte der 81-Jährige für eine Reise dabei. Eine sofortige Fahndung im Nahbereich des Tatorts blieb ergebnislos.

So sieht der Trickdieb aus dem Donauwörther Ried aus

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, kurzes Haar, ohne Bart, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)