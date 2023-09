Ursache für Brand in Wörnitzstein steht fest

Im Donauwörther Stadtteil Wörnitzstein ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Die Polizei kennt nun die näheren Umstände und die Folgen.

In Wörnitzstein hat es am Freitagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Am Montag teilte die Polizei nun mit, dass der Brand einigermaßen glimpflich abgegangen sei. Den Einsatzkräften gelang es rasch, die Flammen zu löschen.

Der Polizei zufolge verursachte höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt an einer Mikrowelle den Brand. Durch diesen sei die Wohnung leicht verrußt worden. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden.

Der Brand wurde um kurz nach 14.30 Uhr bemerkt. Als Einsatzleiter fungierte Norbert Probst, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wörnitzstein. Probst zufolge handelte es sich um einen Zimmerbrand.

Bewohner können Haus in Wörnitzstein eigenständig verlassen

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen in dem Haus. Diese konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen, so der Einsatzleiter. Ein Team des Rettungsdienstes versorgte die Bewohner vor Ort. Probst zufolge wirkten die Bewohner körperlich unversehrt, stünden jedoch unter Schock. Der Schaden des Brandes konnte zunächst nicht beziffert werden.

Foto: Helen Geyer

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell ersticken. Mit schwerem Atemschutz führten die Kräfte Nachlöscharbeiten durch. Zudem kontrollierten sie den betroffenen Raum mit einer Wärmebildkamera. Abschließend lüfteten die Feuerwehrleute das Haus, um es von dem Rauch zu befreien.

Die Ortsdurchfahrt (Abt-Cölestin-Straße) war während des Einsatzes kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Wörnitzstein, Donauwörth, Riedlingen, Berg und Ebermergen.