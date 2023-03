UV-Schutz bringt Gymnasiastin einen Sieg bei "Jugend forscht"

Am Gymnasium Donauwörth gibt es kluge Köpfe voller kreativer Ideen. Das beweisen acht Schülerinnen und Schüler beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht".

Mit steigenden Temperaturen und mehr Sonnenschein benötigt unsere Haut einen besonderen Schutz, denn nach dem Winter muss sie sich erst an die stärkere Sonneneinstrahlung gewöhnen. Neben Sonnencreme kann man auch spezielle UV-Kleidung tragen. Wie effektiv diese ist, hat Linn Motullo vom Gymnasium Donauwörth für den Regionalwettbewerb von „Schüler experimentieren“ untersucht und damit einen Sieg errungen. Insgesamt wurden fünf Experimente bei dem Wettbewerb prämiert.

Auf die Idee kam die 14-jährige Schülerin durch ihre Schwester, die an einer Sonnenallergie leidet. Um ihre Haut zu schützen, trägt sie UV-Kleidung, also leichte Stoffe, die besonders dicht gewebt und chemisch beschichtet sind. Doch wie gut ist dieser Schutz? Das untersuchte Linn mit einer UV-Taschenlampe. Damit leuchtete sie auf einen Sensor, der mit einem Programm auf dem Laptop verbunden war, um die UV-Einstrahlung zu messen. Sie hielt verschiedene Stoffe zwischen Lampe und Sensor und berechnete die Durchlässigkeit der Kleidungsstücke. Das Fazit: UV-Kleidung bietet einen gewissen Schutz, doch sobald sie nass ist, ist sie deutlich weniger effektiv. „Außerdem sind die Angaben der Hersteller nicht miteinander vergleichbar“, kritisierte die Neuntklässlerin. Sie empfehle, immer auf den UV-Standard 801 zu achten, denn dieser sei an bestimmte Vorgaben gebunden. Mit ihren Untersuchungen wurde Linn Regionalsiegerin in der Kategorie „Arbeitswelt“ bei dem Forschungswettbewerb „Schüler experimentieren“. Ende März tritt sie am Landeswettbewerb erneut an.

Mit einer UV-Lampe, einem Sensor und einem Computerprogramm lässt sich die UV-Strahlung messen. Foto: Helen Geyer





Ebenfalls in der Kategorie „Arbeitswelt“ erzielte Tilmann Motullo den zweiten Platz. Der Elfährige entwickelte eine Bedienhilfe zur Säuberung eines Laubrechens. Die Konstruktion kann mit einer Schnur auf den Rechen herabgelassen werden, um diesen von festhängendem Laub zu befreien. Für den Bau ließ sich der Sechstklässler von einer Kläranlage inspirieren.

Der elfjährige Tilmann Motullo hat sich eine Bedienhilfe zur Säuberung eines Laubrechens gebaut. Foto: Helen Geyer

Über einen dritten Platz in der Kategorie „Technik“ durften sich die Siebtklässler Pranav Patil und Niklas Kraus freuen. Nach einem Besuch beim Münchner Flughafen kamen die beiden Jungen auf die Idee, die Länge der Startbahn für Flugzeuge zu verkürzen. „Momentan ist eine Startbahn knapp 1,4 Kilometer lang. Das ist viel Fläche, die man auch anders nutzen könnte. Außerdem benötigen Flugzeuge besonders beim Start viel Kerosin. Mit unserer Idee wollen wir den Kraftstoffverbrauch und die Länge der Startbahn verringern“, erklärte der zwölfjährige Pranav. Das Flugzeug wird auf einer Plattform positioniert, die über einem Magnetfeld schwebt. Mithilfe einer Magnet-Seilwinde und durch das Magnetfeld wird die Plattform gezogen und das Flugzeug beschleunigt.

Pranav Patil und Niklas Kraus entwickelten eine magnetische Startbahn für Flugzeuge. Foto: Helen Geyer

Mit einer Alternative zu Asphalt beschäftigten sich drei Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klasse. Bei dem einzigen Physik-Projekt des Wettbewerbs testeten Valentin Hornum, Klara Wünsche und Lale Servi die Geschwindigkeit von Murmeln auf verschiedenen Materialien. Durch ein nach unten geneigtes Rohr nahm die Murmel zuerst Geschwindigkeit auf. Danach rollte jede Kugel noch weitere drei Meter, bei jedem Versuch über ein anderes Material. Die Schüler kamen zu dem Schluss, dass sich ein Plastikuntergrund für eine Gummimurmel, die einen Reifen simuliert, am besten eignet. Doch als Alternative für Asphalt ist eine solche Beschichtung wegen der Schlittergefahr und dem Abrieb nicht ideal. „So etwas müssten wir in der Praxis noch einmal testen“, bestätigte Lale Servi.

Valentin Hornum, Klara Wünsche und Lale Servi haben getestet, welche Alternativen es für Asphaltstraßen gibt. Foto: Helen Geyer

Mit verschiedenen Materialien testeten die drei Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Donauwörth, welcher Untergrund als Alternative für Asphalt dienen könnte. Foto: Helen Geyer

In der höheren Altersklasse trat Laya Srinath aus der neunten Klasse bei „ Jugend forscht“ an. Sie überprüfte die Konzentration von Radon in mehreren Kellern im Ries und einen eventuellen Zusammenhang mit dem Asteroiden-Einschlag. Mithilfe von Kurzzeit- und Langzeitmessungen maß die Schülerin verschiedene Konzentrationen, in Hainsfarth stellte sie eine der höchsten fest. Weitere Einflussfaktoren waren die Belüftung sowie die Gesteine in den Kellern. Die Schülerin erreichte mit ihren Messungen den zweiten Platz in der Kategorie „Geografie“.

Laya Srinath aus der neunten Klasse hat für den Wettbewerb „Jugend forscht“ die Radon-Konzentration im Ries gemessen. Foto: Helen Geyer

Seit etwa vier Jahren wird der freiwillige Wahlkurs „Schüler experimentieren“ am Gymnasium Donauwörth angeboten. „Die Kinder entwickeln ihre Ideen selbst und wir helfen lediglich bei der Umsetzung“, erklärte Ute Maillinger, die mit ihrem Kollegen Christian Sommer das Wahlfach betreut. Beide Lehrkräfte sowie der stellvertretende Schulleiter Markus Edenhofer freuten sich über die guten Platzierungen ihrer Schülerinnen und Schüler.