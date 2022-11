Vandalismus am Alten Donauhafen: Leine des Rettungsrings durchgeschnitten

Der Rettungsring in Donauwörth soll im Notfall Ertrinkende retten. Unbekannte machen ihn unbrauchbar. Die Polizei geht von mutwilliger Zerstörung aus.

Zu dem Akt der Zerstörung kam es laut Polizei zwischen 17. November und 24. November. Ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin zerschnitt mutwillig die Sicherungs- und Rückholleinen des Rettungsringes am Ufer des Alten Donauhafens in Donauwörth. Der Ring zum Schutz Ertrinkender wurde dadurch unbrauchbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)