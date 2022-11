Vater bedroht Lehrkraft in Donauwörther Schule

Ein aufgebrachter Mann erscheint in einer Grundschule in der Stadt Donauwörth. Er bedroht ein Mitglied der Schulleitung. Die Polizei ermittelt.

Ein Vater eines Kinds aus dem Stadtbereich von Donauwörth hat am Freitag ein Mitglied der Leitung einer Schule in der Kommune bedroht und beleidigt. Dies hatte einen Einsatz der Polizei zur Folge. Die Gesetzeshüter ermitteln nun gegen den Mann.

Der Vorfall hat nach Angaben der Polizei eine Vorgeschichte. Am Freitagvormittag hatte sich ein Bub in einer der Donauwörther Grundschulen derart aggressiv verhalten, dass er aus dem Unterricht verwiesen und von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden musste. Dies regte den Vater des Kinds offenbar so sehr auf, dass er gegen 12.30 Uhr - der reguläre Schulbetrieb war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet - zur Schule kam. An dieser wollte er Kontakt mit den Verantwortlichen aufnehmen.

Gegenüber einem Mitglied der Schulleitung vergriff sich der 45-Jährige laut Polizei "merklich im Ton". Doch nicht nur das. Er bedrohte die Lehrkraft auch. Die schloss sich im Gebäude ein und verständigte die Gesetzeshüter. Als die Beamten wenig später zur Schule kamen, war der aufgebrachte Vater schon wieder weg. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)