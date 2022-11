Vater bedroht Lehrkraft in einer Donauwörther Grundschule

Nun die Früchte unserer Erziehung! Wie war das in den 80 er 90 er Jahren da kam das auf! Dir hat niemand was zu sagen, mach was Du willst, die "Bullen" sind Böse und der Feind. Zwischenzeitlich sind wir ja so weit das Eltern Ihre unfähigen Kid´s bis ins Gymnasium Lagenas erwartet man, wenn diese Werte weitergegeben werden. Das andere ist das TV da wird auch alles mit Drohungen und eine aufs Maul gelöst! Dialog Fehlanzeige da könnten einen ja die Argumente ausgehen! Wie bei dem Vater, den ich sagte, sein Sohn hat meine Tochter bespuckt, Kommentar von Ihm: Sein Sohn macht sowas nicht! Zwei Minuten später hörte Ich Ihn schreien hör mit der Spuckerei auf!!!!

