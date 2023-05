Verärgerter Fußgänger tritt gegen Auto

In Donauwörth eskaliert ein Streit direkt vor der Polizeiinspektion. Dabei wird ein Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind in Donauwörth derart heftig in einen Streit geraten, dass die Polizei eingreifen musste. Die Auseinandersetzung passierte am Donnerstag um 18 Uhr in der Eichgasse, also in unmittelbarer Nähe der örtlichen Polizeiinspektion. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der Fußgänger mit dem Fuß in den Pkw. Beamte beruhigten die Lage. Ob an dem Wagen ein Schaden entstand, ist aktuell noch unklar. Die Beamten erfassten die Personalien der Beteiligten sowie einer Zeugin. (AZ)

