Verbotener Besuch der Donaumeile sorgt für Anzeige

Zwei Männer fallen in Einkaufszentrum in Donauwörth gleich doppelt negativ auf. Strafanzeigen sind die Folge.

Unbelehrbar und aggressiv waren zwei Männer, die am Montag auf dem Gelände des Einkaufszentrums Donaumeile in Donauwörth aufgetaucht waren. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts traf das Duo an, gegen das ein Hausverbot bestand. Der 44- und der 51-Jährige verhielten sich der Polizei zufolge "ausgesprochen uneinsichtig". Der Mitarbeiter rief die Gesetzeshüter. Die nahmen eine Strafanzeige wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs auf.

Im Einkaufszentrum in Donauwörth fielen zwei Männer negativ auf

Während dies geschah, beleidigte der 44-Jährige in Anwesenheit der Beamten den Sicherheitsbeauftragten massiv. Eine weitere Anzeige war die Folge. (AZ)