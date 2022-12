Donauwörth

vor 48 Min.

Verkehrspolizei in Nordschwaben hat jetzt ein rollendes Büro

Ein Büro auf vier Rädern ist das neue Schwerverkehr-Kontrollfahrzeug der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth. Damit haben sich die Arbeitsbedingungen für die Beamten bei Lkw-Kontrollen und anderen Aktionen deutlich verbessert. Am Fahrzeug steht Polizeihauptmeister Andreas Späth.

Plus Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth verfügt nun über ein Kontrollfahrzeug, das viele Möglichkeiten bietet. Die Arbeit der Beamten wird damit erleichtert.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Dieses Polizeiauto fällt aus dem Rahmen. Der Kleintransporter sticht einem schon wegen seiner stolzen Größe ins Auge. Seit ein paar Wochen kann man das silber-blau-neongelb lackierte Fahrzeug immer mal wieder bevorzugt auf Parkplätzen an den Bundesstraßen in Nordschwaben sehen. "Das ist wie ein kleines Büro", sagt Andreas Späth. Sogleich fügt er hinzu: "Das ist das Modernste, was es derzeit gibt." Der Beamte gehört zur Schwerlastverkehr-Kontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth. Der Kombi erleichtere die Arbeit vor allem bei Lkw-Kontrollen ungemein.

