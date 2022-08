Verkehrsrowdy fällt auf der Südspange mehrfach negativ auf

Ein BMW-Fahrer bremst auf der B16 Richtung Donauwörth zunächst ein anderes Auto bis zum Stillstand aus. Danach überholt er weiter munter, obwohl das dort verboten ist.

Eine erneute Nötigungshandlung im Straßenverkehr ist Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth am Montag angezeigt worden. Um 11.20 Uhr war ein 69-jähriger Bäumenheimer mit seinem silberfarbenen Toyota Yaris auf der Südspange der Bundesstraße 16 in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe der Donaubrücke überholte ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann in einem weißen BMW mit Augsburger Zulassung verbotswidrig den 69-Jährigen, drängte sich in dessen Sicherheitsabstand und bremste danach den Wagen ohne Grund bis zum Stillstand aus. Anschließend überholte der BMW mehrfach trotz Verbot weitere Verkehrsteilnehmer. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)