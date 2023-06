Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Donauwörth

Am Freitag ist es zu einem Auffahrunfall in Donauwörth gekommen. Dabei wurden gleich drei Fahrzeuge beschädigt.

Am Freitagnachmittag hat sich in Donauwörth ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Um 15.20 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Auto auf die Pflegstraße in nördliche Richtung. Dabei übersah sie, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug abbremsen musste. Sie fuhr mit ihrem Auto in das Heck des Wagens. Durch den starken Zusammenstoß wurde das Auto auf ein weiteres Auto geschoben. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Verursacherin erwartet nun ein Verwarnungsgeld. (AZ)