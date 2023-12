Verletzter Storch aus Donauwörth ist wieder ausgewildert

Vor einer Woche noch spazierte ein offenbar verletzter Storch vor dem Landratsamt in Donauwörth auf und ab. Nun ist das Tier wieder wohlauf.

Es muss ein kurioser Anblick gewesen sein: Ein Storch, der mitten im Schnee auf dem Parkplatz des Landratsamts seine Runde dreht, fast so als warte er darauf, dass ihn jemand hineinlässt. Ein Beobachter informierte die Polizei, die daraufhin die Feuerwehr verständigte. Die Rettungskräfte fingen den Vogel ein und brachten ihn in das Tierheim in Hamlar. Am Montag durfte der Storch seine vorübergehende Heimat wieder verlassen und in die Natur zurückkehren.

Tierarzt und Storchenexperte Dr. Georg Schnizer untersuchte den Vogel kurz vor seiner "Entlassung". Er sagt: "Der Storch hat sich gut erholt." Sein Kollege Sallinger habe den Vogel beringt und nun wurde er an der Westspange an der Wörnitz wieder ausgesetzt. "Wir wollen ja eine Wildstorchenbevölkerung haben. Wir wollen diesen Jungstorch nicht als Hausstorch erhalten, sondern er soll raus", erklärt Schnizer. Warum der Vogel im Landkreis blieb und nicht wie andere in den Süden flog, ist dem Tierarzt auch nicht klar.

Tierheim Hamlar päppelte den Jungstorch wieder auf

Der Tierarzt hat auch eine Theorie, warum sich der Storch vor dem Landratsamt bemerkbar machte: "Dem Storch war kalt, es war ein Jungstorch." Das Tierheim in Hamlar päppelte den Vogel wieder auf und Schnizer untersuchte ihn abschließend. "Der ist gut ernährt, der ist fit", sagt Schnizer. Lediglich das Wetter könne ihm Schwierigkeiten machen, sollte es erneut kälter werden. Durch das derzeit bestehende Hochwasser sollte der Storch aber keine Probleme haben, Nahrung zu finden.

Ein Leser fotografierte den verwirrten Storch vor dem Landratsamt. Foto: Anton Roger

Schnizer weist darauf hin, dass ein Storch, der im Schnee steht, grundsätzlich keinen Grund zur Beunruhigung darstellt. Sollte der Storch sitzen oder auffällige Verletzungen haben, sei dies ein anderer Fall. Dann könnten Spaziergänger sich an den Tierarzt wenden.