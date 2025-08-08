Vermisster 18-Jähriger wohl schon seit Montag in der Donau

Ein junger Mann aus Donauwörth ist wahrscheinlich in der Donau ertrunken. Diese traurige Vermutung wird immer realistischer, auch wenn laut Benjamin Dannemann, Leiter der örtlichen Polizeiinspektion, noch immer viele Fragen offen sind. Eine Erkenntnis, welche die Beamten inzwischen haben: Der 18-Jährige ist bereits seit Montag verschwunden.

Wie berichtet, wendete sich seine Mutter am Donnerstagabend an die Polizei und meldete ihn als vermisst. Zunächst gingen die Gesetzeshüter davon aus, dass der Donauwörther erst seit kurzer Zeit nicht mehr auffindbar ist. Deshalb wurde laut Dannemann am späten Abend eine Suchaktion gestartet. An dieser waren rund 60 Kräfte der Feuerwehr, der Wasserwacht und der DLRG sowie die Polizei beteiligt, die auch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera einsetzte und die Donau absuchte. Gegen 23.30 Uhr entdeckten Wasserretter im Bereich des Donauspitzes, wo die Wörnitz in die Donau mündet, und dem Alten Donauhafen zwei schwarze Schuhe am beziehungsweise im Wasser. „Die gehören wohl dem Vermissten“, berichtet Dannemann.

Vermisster 18-Jähriger in Donau: Hoffnung schwindet

Der Fund erhöhte die Sorgen, dass dem 18-Jährigen etwas zugestoßen ist. Hinzu kamen die Aussagen eines weiteren jungen Mannes. Demnach hätten sich er und der Vermisste am Montag im Bereich des Donauspitzes an dem erst kürzlich neu geschaffenen „Strand“ aufgehalten – und Drogen konsumiert. Offenbar sei sein Kumpel dann ins Wasser gegangen oder gefallen. Direkt gesehen habe er dies nicht. Obwohl der 18-Jährige plötzlich weg war, unternahm sein Freund nichts und offenbarte sich anscheinend erst am Donnerstag. Was zusätzlich irritiert: In sozialen Netzwerken kursierten bereits am Donnerstagnachmittag Beiträge mit den geschilderten Geschehnissen.

In Donauwörth wird ein 18-Jähriger vermisst. Am späten Donnerstagabend wurde deshalb eine Suchaktion in der Donau gestartet. Foto: Wolfgang Widemann

Sollte der 18-Jährige tatsächlich ins Wasser gelangt und von der Strömung – diese ist im Moment durch die Regenfälle der vergangenen Wochen recht hoch – mitgerissen worden sein, gäbe es keine Hoffnung mehr. „Das Problem ist, dass wir wenig wissen“, erklärt Inspektionsleiter Dannemann. Man nehme die Aussagen sehr ernst und wolle am Freitag die Suchaktion fortsetzen, so Dannemann am Morgen: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir Kräfte herkriegen.“ Dann werde die Donau erneut abgesucht. In der Nacht sei dies wegen der Dunkelheit schwierig gewesen.