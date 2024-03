Verpuffung in Backofen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schreck für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Donauwörth. Die Polizei glaubt die Ursache für den Brand zu kennen.

Großer Schreck für die Bewohnerin eines Hauses in Donauwörth: Am Dienstagabend gab es laut Polizei in der Küche eine "Verpuffung". Dadurch entstand ein Feuer.

Dies geschah gegen 1945 Uhr in der Obermayerstraße. Eine Frau, die in dem Mehrparteienhaus lebt, stellte Rauch im Treppenhaus fest. Die Bewohnerin alarmierte die Feuerwehr und die Menschen in dem Gebäude. Die verließen das Haus. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth rückte mit 25 Kräften an und fand die Ursache für den Qualm heraus. Wohl durch einen technischen Defekt war es in einem Backofen zu einem Brand gekommen. Dies passierte während der Zubereitung eines Kartoffelgerichts. Die "Köchin" konnte der Polizei zufolge die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. (AZ)