Donauwörth

15:05 Uhr

Verpuffung in Imbiss am Kaufland in Donauwörth

In einem Imbiss am Kaufland in Donauwörth hat es eine Verpuffung gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort.

Plus Vor dem Einkaufszentrum in Donauwörth ist die Feuerwehr im Einsatz. Warum der Schaden beträchtlich sein dürfte.

Von Wolfgang Widemann

In einem Imbiss am Kaufland in Donauwörth hat es am Dienstag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen gab es um etwa 13 Uhr in dem Bauwerk vor dem Eingang zum Einkaufszentrum eine Verpuffung im Bereich des Grills. Der Angestellte, der sich in dem Imbiss aufhielt, blieb unverletzt. Durch die Hitze wurde die Sprinkleranlage aktiviert. Deshalb waren die Flammen gelöscht, bis die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth eintraf.

