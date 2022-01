Versuchter Einbruch an Freilichtbühne in Donauwörth

Unbekannte haben versucht, einen Container auf dem Areal der Freilichtbühne in Donauwörth aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände der Freilichtbühne am Mangoldfelsen in Donauwörth haben ungebetene Gäste versucht, einen dort stehenden Baucontainer aufzubrechen. Dies geschah am Donnerstag nach Angaben der Polizei zwischen 17 und 17.30 Uhr. Die Unbekannten verbogen mit ihrem gewaltsamen Vorgehen den Metallrahmen der Tür.

Der Sachschaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren und ermitteln. Die Inspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)