Versuchter Einbruch in Donauwörther Supermarkt

Bislang unbekannte Täter wollen in einen Donauwörther Supermarkt eindringen. Den Einbrechern gelingt ihr kriminelles Vorhaben nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli in die Filiale eines Supermarktes in der Arthur-Proeller-Straße einzubrechen. Dabei wurde laut Auskunft der Polizei der Antrieb einer Schleusentüre erheblich beschädigt. Den Tätern gelang es aber nicht, in den Markt einzutreten.

Den Einbrechern gelang es nicht, in den Donauwörther Supermarkt einzudringen

Die Höhe des Schadens ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte sich jedoch nach Angabe der Beamten im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgenommen und bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)