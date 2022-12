Verursacher von Unfall flüchtet in der Georg-Regel-Straße

Die Polizei meldet eine Unfallflucht aus Donauwörth. Das Opfer hat einen Schaden von rund 1500 Euro.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in der Georg-Regel-Straße in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, prallte der Gesuchte mit seinem Wagen gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat Ibiza. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)