Donauwörth verwandelt sich: Neue Wohnungen und Projekte zur Landesgartenschau 2028

Donauwörth

Landesgartenschau: Neue Wohnungen werden in Donauwörth entstehen

Die Landesgartenschau 2028 in Donauwörth bringt viele Veränderungen und Entwicklungen mit sich, die das Stadtbild nachhaltig prägen werden. Ein Blick auf die Projekte.
Von Thomas Hilgendorf
    An der Wörnitz soll ein Wörnitzpark entstehen, unter anderem mit Stegen und wahrscheinlich auch einer dauerhaften kleinen Waldbühne für Veranstaltungen.
    An der Wörnitz soll ein Wörnitzpark entstehen, unter anderem mit Stegen und wahrscheinlich auch einer dauerhaften kleinen Waldbühne für Veranstaltungen. Foto: Büro GDLA gornik denkel landschaftsarchitektur

    Patrick Wörles Büro befindet sich inmitten einer Baustelle. Die Szenerie könnte ein gutes Bild, eine Metapher sein für seinen Job und für das, was Donauwörth in den kommenden Jahren erwartet. Wörle ist Geschäftsführer des Landesgartenschau 2028 (LGS) in Donauwörth und zugleich für die städtischen Immobilienangelegenheiten zuständig. Er sagt: „Dies ist das größte Infrastrukturprojekt in Donauwörth seit dem Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Wenn man die Projekte betrachtet, die im Zuge der LGS sogar noch bis 2029 im Einzelnen kommen sollen, dann glaubt man Wörles Worten unweigerlich.

