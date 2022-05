Verwirrung um Dokumentation von Corona-Symptomen im Kreis Donau-Ries

Im Landkreis wurden einige Bewohner benachrichtigt, ihre Corona-Symptome zu dokumentieren. Das sorgte für Verwirrung, da deren Infektion einige Wochen zurückliegt.

In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eine Meldung erhalten, mit der Bitte, die aktuellen Symptome ihrer Corona-Infektion in die Datenbank des Online-Dienstes Climedo einzutragen. Da auch Betroffene benachrichtigt wurden, bei denen die Infektion beziehungsweise Erkrankung schon einige Wochen zurückliegt, kam es zu Verwirrungen. Das Gesundheitsamt Donau-Ries erklärt nun, warum diese Benachrichtigungen zeitlich verzögert eintrafen und warum trotzdem nicht auf die Erhebung dieser Daten verzichtet werden könne.

Nachträgliche Datenerhebung für Prognose der Infektionswellen wichtig

Bezüglich der verzögerten Benachrichtigung informiert das Landratsamt, dass das Gesundheitsamt nicht nur Corona-Erkrankungen dokumentiert. Nahezu alle meldepflichtigen Erkrankungen unterlägen einer Erhebungspflicht. Auch wenn in den vergangenen beiden Jahren Covid-19 die täglichen Nachrichten beherrschte, gab es auch zahlreiche Fälle anderer meldepflichtiger Erkrankungen (etwa Norovirus, Keuchhusten, Masern). Nicht immer – und gerade aufgrund der zuletzt wieder sehr hohen Corona-Fallzahlen – ist es dabei möglich, die erforderlichen Arbeitsschritte des Gesundheitsamtes zeitlich parallel mit der akuten Erkrankungsphase betroffener Bürgerinnen und Bürger durchzuführen.

Doch warum ist die Datenerhebung auch in den Fällen, in denen das Ende der Isolation schon länger zurückliegt, nachträglich noch notwendig? Diese Daten sind laut Amt insbesondere erforderlich, um weitere Infektionswellen besser prognostizieren und erforderliche Maßnahmen auf fachlicher wie politischer Ebene vorzubereiten, umzusetzen und anpassen zu können. Auf Grundlage solcher Erkenntnisse konnten zuletzt etwa die Dauer der Isolation deutlich reduziert und Öffnungsschritte eingeleitet werden, noch bevor die Wellen beendet waren.

Auch aus diesem Grund ist im Infektionsschutzgesetz geregelt, dass diese Rückmeldungen verpflichtend sind und auch mit Bußgeldern geahndet werden kann, wenn diese nicht erfolgen. Das Gesundheitsamt ist somit auch unabhängig von fachlichen Gründen verpflichtet, die Datenerhebung vorzunehmen und kann nicht in eigener Entscheidung davon absehen.

Die Behörde habe sich dabei in der Vergangenheit bemüht, mit modernen digitalen Möglichkeiten die Rückmeldung zu erleichtern. Daher gab es im März eine Umstellung auf den Online-Dienst Climedo, der eine digitale Rückmeldung bietet. Hierüber wurde sowohl über automatische Antworten auf E-Mails aus dem Postfach des Gesundheitsamtes, als auch über die Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries informiert. Über den Online-Dienst werden sowohl ältere als auch aktuelle Fälle bearbeitet. Insbesondere bei einer Infektion, die bereits längere Zeit zurückliege, sei es für die Betroffenen nicht immer einfach, sich rückwirkend an alle Symptome zu erinnern. Allerdings wird bereits seit Beginn der Pandemie empfohlen, ein Symptomtagebuch zu führen. Das wurde auch regelmäßig über die Medien kommuniziert.

Gesundheitsamt ist zuversichtlich, bald alle Fälle abgearbeitet zu haben

Dass die Datenerhebung über den Online-Dienst und die zum Teil verzögert eingetroffenen Aufforderungen zur Datenangabe bei einer Reihe von Betroffenen Fragen aufwarf, sei verständlich. Es sei dem Gesundheitsamt – wie vielen anderen Gesundheitsämtern in ganz Deutschland – aufgrund des massiven, in Wellen aufkommenden Infektionsgeschehens nicht immer möglich gewesen, die Datenerhebungen zeitlich parallel zu den Erkrankungen durchzuführen. Den Erfahrungen des Gesundheitsamtes zufolge sind jedoch die meisten Bürgerinnen und Bürger mit der nachträglichen Datenabfrage, die in mehreren tausend Fällen nachzuholen war, gut zurechtgekommen. Da auch weiterhin noch Informationsbedarf hinsichtlich des regionalen Infektionsgeschehens bestehe, das Gesundheitsamt ohne Rückmeldung die vielen positiven Personen aber nicht als genesene Fälle vermelden könne, sei in diesem Zusammenhang eine möglichst genaue Rückmeldung notwendig.

Die Infektionszahlen sinken aktuell, sodass das Gesundheitsamt zuversichtlich ist, alle ausstehenden Fälle baldmöglichst abarbeiten zu können. In diesem Zusammenhang wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ab sofort auch die tagesaktuelle Meldung der Infektionszahlen an den Wochenenden ausgesetzt. Wie bereits in zahlreichen anderen Bundesländern der Fall, werden damit auch die bayerischen Infektionszahlen an den Wochenenden nicht mehr aktualisiert, sondern am darauffolgenden Werktag an das RKI und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nachgemeldet. (AZ)