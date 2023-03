Viele Menschen und ein Hauch von Ostern in Donauwörth

Ostereiermarkt und verkaufsoffener Sonntag locken viele Besucher nach Donauwörth. Geschmückte Brunnen ziehen Blicke auf sich.

Auf einem österlichen Markt stehen gemeinhin Eier im Blickpunkt. Doch Ei ist nicht gleich Ei, wie die Besucher des Ostereiermarktes am Sonntag in Donauwörth feststellen konnten. Eier von Hühnern, Wachteln, Gänsen, Enten, Fasanen oder Straußen waren zu bestaunen, die meisten liebe- und fantasievoll bemalt. „Der Donauwörther Markt ist immer gut besucht“, sagt Herbert Schlaugat. Er wohnt in der Großen Kreisstadt und gehört schon zum Inventar der Traditionsveranstaltung.

Auf dem Markt und seinen Schauplätzen unter anderem im Zeughaus und den Räumen der Kolping-Akademie im Ried gab es aber noch weit mehr als Eier: etwa Hasen aus Holz, Schokolade oder Filz. Vielfach wurden Osterkerzen in allen Farben und Größen angeboten, Palmbüschel oder Kreuzgestaltungen gehören zum gängigen Repertoire der knapp 30 Aussteller.

Aussteller beim Obereiermarkt in Donauwörth zeigen Kostbarkeiten und geben Dekorationstipps

Eigentlich kann Ostern kommen. Ein Hauch davon war zu spüren. Selbst die Natur und die Temperaturen haben bereits frühlingshafte Züge. Bei der Aktion der City-Initiative Donauwörth (CID) gab es in jedem Fall schon mal genug Inspiration. Die Aussteller zeigten zum Teil wahre Kostbarkeiten, gaben aber auch viele Dekorationstipps.

Unter anderem im Zeughaus boten Aussteller ihre Waren beim Ostereiermarkt an. Foto: Helmut Bissinger

Handwerk, Kunst und Brauchtum erwiesen sich wieder als ideale Kombination für den Markt, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt war. Bei einem Spaziergang bot sich die Gelegenheit, die Brunnen in Donauwörth zu bewundern, die - organisiert von Projektleiterin Birgit Rössle - österlich gestaltet worden waren.

„Eine bemerkenswerte Initiative von Schulen, Kindergärten und Institutionen“, lobte Oberbürgermeister Jürgen Sorre bei einem Rundgang. Der OB eröffnete gemeinsam mit CID-Vorsitzendem Markus Sommer das bunte Treiben. Neben den Brunnen gab es auch viel Bewunderung für einen Osterbaum, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße aufgebaut war.

Beim Ostereiermarkt in Donauwörth wird auch die Kunst des Klöppelns gezeigt

Die Aussteller hatten sich auf die Bedürfnisse der Besucher eingestellt. Sie wissen, dass die Besucher Heim, Hof und Garten zum Fest österlich herausputzen, einen Hauch Frühling in den Alltag zaubern wollen. Besonders umlagert waren die Stände, an denen etwas gezeigt wurde, etwa die alte Kunst des Klöppelns.

Viel Dekorationsartikel waren beim Ostereiermarkt in Donauwörth im Angebot. Foto: Helmut Bissinger

Im Laufe des Tages kam die Sonne durch, was zu einem Besucheransturm in der Stadt führte. Tausende nahmen die Einladung von Petrus an. Viele bummelten mit Eiswaffeln in der Hand durch die Innenstadt. Wer Glück hatte und den „lebensgroßen Häschen“ über den Weg lief, durfte sich über eine kleine Überraschung freuen. Viele wollten nur bummeln, sich Ideen holen und den Vorfrühling bei einem Kaffee im Freien genießen.