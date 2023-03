Viele fahren auf gesperrter Straße in der Parkstadt – das kann teuer werden

Plus Die Schellenbergstraße in Donauwörth ist durch eine Baustelle blockiert. Dennoch sind dort viele Autofahrer unterwegs. Die Polizei kontrolliert dort nun gezielt.

Die Schellenbergstraße in Donauwörth ist eine recht wichtige Verkehrsachse. Sie ist neben der Jurastraße eine von nur zwei Verbindungen zwischen der Innenstadt und der Parkstadt mit ihren rund 4500 Einwohnern. Zudem ist sie Teil der Querspange über den Schellenberg, die viele Verkehrsteilnehmer gerade morgens und nachmittags nutzen, wenn im Stadtzentrum ohnehin Staus angesagt sind. Deshalb trifft es zahlreiche Autofahrer, dass die Schellenbergstraße seit voriger Woche wegen Bauarbeiten für längere Zeit gesperrt ist. Doch die Verbotsschilder halten eine ganze Menge nicht davon ab, trotzdem durch die Baustelle zu fahren. Das kann jetzt freilich ziemlich teuer werden.