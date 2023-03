Vier Bettler bedrängen Schülerin in Donauwörth

Eine 15-Jährige fühlt sich in Donauwörth genötigt, vier Unbekannten Geld zu geben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Vier Bettler haben in Donauwörth am Donnerstag eine Schülerin derart bedrängt, dass sie ihnen Geld aushändigte. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verdachts der Nötigung.

Ersten Erkenntnissen zufolge fragten um etwa 10.30 Uhr auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße die vier männlichen Personen die 15-Jährige nach Geld – und stellten sich so um die Jugendliche herum auf, dass diese nicht mehr weitergehen konnte. Die Schülerin fühlte sich dazu genötigt, den beiden Männern (jeweils schätzungsweise um die 40 Jahre alt) und den Jugendlichen (um die 16 und 12 Jahre alt) sieben Euro in Münzen zu geben. Daraufhin machte das Quartett den Weg frei.

Alle Bettler waren mit blauen Jeans bekleidet, drei von ihnen trugen Winterjacken. Einer der Unbekannten hatte extrem langes Haar. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)