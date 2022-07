Vier Jugendliche prügeln sich nach einem Schulausflug in Donauwörth

Ein böses Ende nimmt ein Schulausflug. In Donauwörth sind vier Burschen aneinandergeraten. Das hat Verletzungen und Anzeigen zur Folge.

Eigentlich soll ein Schulausflug dazu dienen, den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken. Genau das Gegenteil war am Donnerstag in Donauwörth der Fall. Vier Schüler einer Bildungseinrichtung gerieten nach Erkenntnissen der Polizei auf der Heimfahrt von dem Ausflug im Bus in Streit. Dieser habe sich schließlich "massiv" gesteigert, so die Inspektion Donauwörth in ihrem Pressebericht.

Die Beteiligten des Disputs seien nach dem Aussteigen an der Bushaltestelle handgreiflich geworden. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann um 17.05 Uhr vor einen Imbiss an der Kreuzung an der Westspange. Drei der Jugendlichen gingen auf ihren Kontrahenten los und wollten diesen verprügeln. Der 14-Jährige wehrte sich mit seinem Regenschirm und verletzte dabei einen der Angreifer mit der Metallspitze des Schirms am Auge. Folgen waren eine Platzwunde am Unterlid und eine Augenprellung. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Klinikum nach Augsburg.

Die Polizei sucht Zeugen für die Prügelei in Donauwörth

Der angegriffene 14-Jährige erlitt eine Wunde am linken Arm und diverse Prellungen. Die von Zeugen verständigte Polizei stellte den Regenschirm sicher und leiteten gegen die Beteiligen - alle sind 14 Jahre alt - Strafverfahren ein. Am Ort des Geschehens beobachtete eine Vielzahl an Passanten und Verkehrsteilnehmern die Streiterei. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zusetzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)