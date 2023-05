Donauwörth

Vier Kinder stürzen durch Lichtkuppel in Einkaufszentrum: So lief der Einsatz ab

Plus In Donauwörth passiert am Dienstag im Wörnitz-Center ein schwerer Unfall. Buben werden teilweise schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Ein verbotener Ausflug auf das Dach eines Einkaufszentrums hat für vier Buben am Dienstag in Donauwörth ein böses Ende genommen. Das Quartett stürzte auf einen Schlag durch eine Lichtkuppel in das Gebäude. Die Kinder erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die Burschen im Alter von 12 beziehungsweise 13 Jahren im rückwärtigen Bereich des Wörnitz-Centers an der Sallingerstraße auf. Über eine Feuerleiter erklommen sie das Gebäude und trieben sich auf dem Flachdach herum. Vermutlich begaben sich alle vier um kurz nach 17 Uhr auf die Kuppel, die einen Durchmesser von etwa zwei Metern hat. Die Konstruktion brach offenbar unter dem Gewicht der Kinder. Die stürzten laut Polizei etwa vier Meter tief auf den Boden eines leer stehenden Bereichs in dem zweistöckigen Komplex.

Unfall im Wörnitz-Center in Donauwörth: Eines der verunglückten Kinder bittet im Geschäft um Hilfe

Einer der Beteiligten blieb so weit unversehrt, dass er nach unten laufen konnte. Er ging in eines der Geschäfte und bat das Personal um Hilfe. Dieses wiederum verständigte die Rettungskräfte. Die rückten mit einem Großaufgebot an. Im Einsatz waren die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Berg, der örtliche Notarzt, die Besatzung eines Rettungshubschraubers, drei Rettungswagen sowie ein Krankentransportwagen des Roten Kreuzes und das Technische Hilfswerk.

