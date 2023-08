Vier Wildunfälle in einer Nacht: Fast 10.000 Euro Schaden

Die Polizeiinspektion Donauwörth verzeichnet weiterhin viele Wildunfälle. Wo es jetzt wieder gekracht hat.

Die Zahl der Wildunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ist nach wie vor hoch. Dies zeigt die Bilanz der Nacht auf Dienstag. Zwischen 22.45 und 6 Uhr musste die Dienststelle vier Unglücke dieser Art aufnehmen.

Einer der Unfälle passierte auf der Ortsverbindungsstraße im Usseltal zwischen Hochfeld und Kölburg, einer auf der Straße zwischen Unterbissingen und Brachstadt, einer auf der Staatsstraße zwischen Warching und Blossenau sowie einer auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim. Die Tiere verendeten jeweils. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich nach ersten Schätzungen auf an die 10.000 Euro.

Polizei appelliert: In der Dunkelheit langsam fahren und bremsbereit sein

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in den Dämmerungs- und Nachtstunden die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und jederzeit bremsbereit zu sein. In diesem Jahr registrierten die Gesetzeshüter im Landkreis Donau-Ries bereits 730 Wildunfälle. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, vier weitere Menschen erlitten leichte Blessuren. (AZ)