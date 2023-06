Vierstelliger Schaden durch Vandalismus an E-Bike in Donauwörth

Auf dem Schwabenhalle-Parkplatz in der Gartenstraße in Donauwörth stand das Rad nicht sicher: Ein dort abgestelltes E-Bike wurde massiv beschädigt.

Zwischen dem 26. Mai um 18.00 Uhr und dem Abend es 1. Juni hatte ein 67-jähriger Donauwörther sein hochwertiges schwarzes Trekking-E-Bike der Marke Axess auf dem Donauwörther Schwabenhalle-Parkplatz in der Gartenstraße abgestellt. Sicher war es da nicht, wie sich herausstellte: Das versperrte Elektrofahrrad wurde laut Polizei von einem, einer oder mehreren Unbekannten massiv an Beleuchtung, Rahmen und Gangschaltung beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)