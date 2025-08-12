Viertklässler verabschieden sich mit Zirkus Franckonelli

Zu ihrer Abschlussfeier luden die Viertklässler der Sebastian-Franck-Grundschule mit ihren Klassenleiterinnen Melanie Hörmann und Kerstin Schleier in die Schulturnhalle ein. Zahlreiche Ehrengäste und ihre Familien folgten der Einladung und durften eine faszinierende Zirkusshow erleben. Clown August eröffnete zusammen mit dem Zirkusdirektor mit einer lustigen Einlage den Abend. Es folgte eine schön inszenierte „Pferdedressur“. Ein Cowboy zeigte mit seiner Partnerin eine wagemutige Schießnummer. Im Anschluss traten sieben Bauchtänzerinnen auf, die das Publikum mit ihren graziösen Bewegungen und wunderschönen Kleidern in ihren Bann zogen. Danach hieß es wieder die Luft anhalten. Ein Fakir demonstrierte auf dem Nagelbrett seine Körperbeherrschung. Eine Jonglagegruppe ließ danach Teller und Tücher tanzen. Als zusätzlich noch drei Inline-Skaterinnen auf die Bühne fuhren, tobte das Publikum. Einer der beiden Zauberer „zersägte“ seine Assistentin, der andere brachte die Zuschauer mit zwei tollen Zaubertricks zum Staunen. Eine abwechslungsreiche Nummer boten die Elefanten, Tiger und das Lama zusammen mit ihrem Dompteur. Den letzten Programmpunkt lieferten die Kraftmenschen, die zunächst ihre turnerischen Fähigkeiten und dann ihre außerordentliche „Stärke“ zur Schau stellten. Abgerundet wurde die Zirkusvorführung von einem faszinierenden Schwarzlichttanz. Damit verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler von ihrer Grundschulzeit. Danach blickte Rektorin Helga Mandlik mit ihrer Präsentation auf die vergangenen vier Jahre zurück und wünschte ihren „Großen“ alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Der Elternbeiratsvorsitzende Holger Hämmerlein überreichte allen zum Abschied eine Tasse mit dem Schullogo und lud zu leckerem Popcorn und Zuckerwatte ein.

