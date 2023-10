Viva Voce füllt die Glücksspeicher in Donauwörth auf

Das A-capella-Männerquartett Viva Voce macht bei den Kulturtagen seinem Programm "Glücksmomente" alle Ehre. Wie die vier Sänger das bewerkstelligen.

Stimmungsvoller Kerzenschein und atmosphärische Beleuchtung erfüllen das Liebfrauenmünster in Donauwörth an diesem Abend. Das Publikum wartet andächtig auf die Hauptdarsteller der Veranstaltung. Und da hört man sie auch schon. Summen erfüllt die Kirche und Viva Voce legt den Weg zum Podium zurück.

Viva Voce: Das sind die beiden Tenorstimmen Bastian Hupfer und David Lugert, die eindrucksvolle Bassstimme Heiko Benjes und der Beatboxer Andreas Kuch. Gemeinsam singen sie völlig ohne Instrumente in verschiedenen Tonlagen, a-cappella also. Die Band stimmt nun vierstimmig „Hallelujah“ an und zieht damit direkt alle Anwesenden in ihren Bann.

Viva Voce tritt im Rahmen der Donauwörther Kulturtage 2023 auf

Spätestens als Benjes mit seiner schwingenden tiefen Bassstimme die Ballade über eine lange Ehe „bis dass man Brot uns schneidet“ intoniert, sind Gänsehaut-Momente garantiert. Die Künstler haben jede Menge Glücksmomente für das Publikum mitgebracht, ist doch der Name ihrer Tour „Glücksbringer“. Und nicht nur mit Gefühl, sondern auch mit Humor können die Künstler punkten. Denn sie widmen ein Lied auch denjenigen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die lieber in diesem Moment am Tresen stünden und ohne die das Event aber nur halb so voll wäre: den mitgeschleiften Gatten.

Optisch und akustisch gestaltete sich das Gastspiel von Viva Voce sehr effektvoll. Ganz ohne Instrumente ließ das Quartett seine Stimmen glänzen. Foto: Jule Eibl

Ihr Talent zum Liederschreiben stellen sie außerdem gekonnt unter Beweis. Sie befragen das Publikum, was man in Donauwörth unbedingt gesehen haben muss, was man gegessen haben muss und wo der ideale Ort für ein erstes Date wäre. Die Antworten Heilig-Kreuz-Kirche, Mohnspitze und Donauhafen verpacken sie in ein Lied und sorgen für unzählige Lacher bei den Anwesenden.

Viva Voce in Donauwörth: Ein Hauch von "Dirty Dancing" inklusive Hebefigur

Nach dem Donauhafen geht es an den Hafen von Marseille der den Geruch von verfaultem Fisch und Lethargie verströmt. Auch die früheren Tätigkeitsfelder der einzelnen Künstler, so singen sie ihrem Kollegen Bastian Hupfer zu „Er ist ein Zimmerer“ und er begeistert zurück „und ich hab noch alle zehn Finger!“. Die Sänger reißen das Publikum neben ihren eigenen Liedern außerdem mit verschiedenen Medleys und Covers bekannter Lieder mit, so singen sie „Time of my life“, sogar mit kleiner Hebefigur, „You raise me up“ und „My heart will go on“ aus dem Film Titanic.

Nach so einem kurzweiligen Abend ist es kein Wunder, dass der Vorschlag der Band gerne wiederzukommen, und nicht erst in sechs Jahren, auf große Zustimmung stößt. Nicht einmal, sondern gleich dreimal steht das Publikum auf, um der Formation seine Begeisterung zu zeigen, was zu zwei Zugaben und noch mehr verteilten Glücksmomenten führt. Oberbürgermeister Jürgen Sorré bedankt sich bei den Künstlern persönlich und bemerkt nun seien die Glückspeicher wieder aufgefüllt.