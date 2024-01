Volkshochschule startet mit 650 Kursen in Donauwörth

Von Robotik bis zu historischen Themen über Yoga hin zu Reisen durch die Welt. Das aktuelle Vhs-Programm bietet einiges an Vielfalt in Sachen Bildung.

Die Volkshochschule Donauwörth startet mit einem 60 Seiten dicken Printmagazin und 649 Kursen und Seminaren in das Jahr 2024. Im Fokus stehen die Bereiche berufliche Weiterbildung und Gesellschaft, Sprachen, gesunde Bewegung, Kultur und Kreativität – online und in Präsenz. Fast schon etwas Besonderes in diesen Zeiten: Es seien keine Preise erhöht worden, sodass die Gebühren "für jedermann tragbar bleiben“, wie die Vhs-Verantwortlichen betonen.

Gleich zu Beginn des Jahres spricht Wissenschaftler Salvatore Ortisi zu den neuesten Forschungen über das römische Kastell Burghöfe bei Druisheim. Mediävistin Heike Lammers-Harlander referiert zu Maria von Brabant. Sprachgeschichtliche Betrachtungen verfolgt Sprachwissenschaftler Joachim Grzega mit seinen Ausführungen zu „75 Jahre Grundgesetz“.

Anerkannte Lehrgänge bei der Vhs Donauwörth

Die Themen „Ökologie, Umweltbildung und Verbraucherschutz“ sind aus der Vhs-Arbeit nicht mehr wegzudenken. Dies geht von „den Hausgarten fit für die Zukunft machen“ über Dachbegrünungen bis zu Bauen und Renovieren mit Naturmaterialien. Zwei Seminare zu „Den passenden Finanzanbieter finden“ oder „Einführung in den Aktienhandel“ kann man online ganz praktisch über Zoom von zuhause ausverfolgen, genauso wie Tipps zu ETFs-börsengehandelte Fonds.

Ein Fokus des Programms liegt auf der beruflichen Weiterbildung, wie die Nachholung des qualifizierenden Mittelschulabschlusses, in Kooperation mit der Ludwig-Auer-Mittelschule (ab Februar). Zahlreiche berufsfördernde Zertifikatskurse beziehen sich auf Schlüsselqualifikationen wie etwa bundesweit anerkannte Techniklehrgänge CNC-, CAD-, CAD, Schutzgas- und Elektroschweißen (ebenfalls ab Februar). Im Portfolio finden sich ebenso Seminare für „Junggebliebene“ mit Grundlagenkursen zur Bedienung eines Smartphones und weiterführend „bargeldloses Bezahlen“ oder „Online-Banking mit dem Smartphone“.

Auch Künstliche Intelligenz im Fokus im Spindeltal

Im Bereich ChatGPT werden Seminare speziell für Kommunen, für kleinere Unternehmen sowie für Privatpersonen im Portfolio sein. Wer sich einen Überblick zum Thema künstliche Intelligenz verschaffen möchte, besucht am besten den Vortrag zu „von ELIZA bis ChatGPT – was bedeutet künstliche Intelligenz für unseren Alltag?“. Einen spannenden Überblick zu „Robotik“ bieten derweil Lehrkräfte der Donauwörther Berufsschule an einer Industrieanlage 4.0.

Einen großen Programmbereich bildet die Sprachbildung in den Formaten online und in Präsenz mit Zertifikatskursen mit internationaler Anerkennung. Integrationskurse finden sich ebenso wie berufsfördernde Deutschkurse oder Einbürgerungstests. Die Vhs Donauwörth ist zertifiziert und offeriert im Auftrag des Jobcenters verschiedene Gutscheine zur beruflichen und sprachlichen Weiterbildung.

Blickpunkt Gesundheit im Donauwörther Vhs-Programm

Auch dürfen über 200 Angebote zu den Bereichen gesunde Bewegung, Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Fitness nicht fehlen, sowohl in den Außenstellen als auch in der Donauwörther Geschäftsstelle. Die Yogaschule offeriert allein 64 Kurse: Yoga für den Rücken, Yoga und Pilates oder Yoga im Wald und sogar im Freibad. „Für jeden ist etwas dabei“, verspricht Geschäftsführerin Gudrun Reißer, die selbst einen Yogakurs in einem hybriden Format via Zoom von zuhause aus besucht. Achtung: Der Start für den Beginn der Kurse an der Yogaschule ist bereits ab 22. Januar.

Besonders nach der Corona-Krise sind Bildungsreisen der Vhs Donauwörth in die weitere Region und um die Welt, sehr begehrt. Das Portfolio an Tagesfahrten und Reisen konnte nochmals gesteigert werden, unter anderem führt eine Fahrt zum neu eröffneten NS-Dokumentationszentrum Obersalzberg bei Berchtesgaden oder zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg (in Kooperation mit der Vhs Nördlingen). Auch die beliebte Augsburger Puppenkiste steht wieder auf dem Programm. Zudem geht es mit der Vhs in die weite Welt, nämlich nach Namibia, nach Andalusien, Galizien, Korsika oder nach Ägypten in das neue Museum in Kairo.

Einschreibung ab Montag bei der Vhs Donauwörth

„Auch die Außenstellenleitungen haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt“, freut sich Vorsitzender Paul Soldner und dankt allen Damen und Herren in den Außenstellen. Beinahe in jeder Außenstelle kann 2024 ein besonderes Angebot kostenfrei stattfinden: „Dabei sein – digitale Teilhabe für alle“. Die Kursleiterinnen sind speziell geschult, um Teilnehmende ohne jegliche Vorkenntnisse die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen. Dazu werden von der Vhs Tablets zur Verfügung gestellt. „Vom Ablauf der bisherigen Kurse waren alle Teilnehmenden begeistert“, berichtet Gudrun Reißer. (AZ)

Info: Die Haupteinschreibung für Kurse und Studienreisen findet im FBE/Vhs-Haus im Spindeltal in Donauwörth von Montag, 15. bis Donnerstag, 25. Januar wochentags von 8 bis 18 Uhr statt. Das Printmagazin liegt wie immer dem Extra bei. Online freigeschaltet wurde das Programm bereits am 10. Januar. Die Einschreibung ist persönlich oder telefonisch unter 0906/ 8070, aber auch im Internet unter www.vhs-don.de oder per Fax 0906/999 8667 möglich.