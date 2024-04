Volkshochschule verzeichnet wieder mehr Interesse an Kursen

Die Vhs Donauwörth richtet einen optimistischen Blick in die Zukunft. Doch es gibt Probleme mit der Bürokratie - namens mit dem Bundesamt für Migration.

Bei der Volkshochschule ist dieser Tage Optimismus angesagt. Grund laut Vorsitzendem Paul Soldner und Geschäftsführerin Gudrun Reißer: Die Zahl der Teilnehmer an Kursen, Seminaren, Vorträgen und Bildungsfahrten steige weiterhin kontinuierlich an. „Der Tiefpunkt 2021 in der Corona-Pandemie liegt hinter uns.“ Es werde aber noch ein, zwei Jahre dauern bis Ergebnisse wie 2019 erreicht werden.

Die Vhs Donauwörth ist mit 600 Angeboten ins Frühjahrssemester gestartet; der Jahresetat 2024 wurde mit 1,6 Millionen Euro angesetzt. Die beiden Kuratoriumsvorsitzenden Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Landrat Stefan Rößle würdigten den Erfolg, denn „dahinter steckt viel harte Arbeit“. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, werden erneut Ideen und Kreativität gefragt sein. Denn auch an den Volkshochschulen mache sich der demografische Wandel bemerkbar. Mit der Coronakrise hätten sich viele ältere Menschen, gerade im Gesundheits- und Sprachenbereich, zurückgezogen, sagte der Vorsitzende.

Es wird schwieriger für die Vhs Donauwörth, Dozenten zu finden

Zudem werde die Suche nach gut qualifizierten Dozenten zunehmend anstrengender. Aber Volkshochschulen seien gehalten, jedem Interessierten zu sozial verträglichen Preisen eine Weiterbildung zu ermöglichen. Daher galt Soldners Dank dem Landkreis und den Kommunen für die gewährte finanzielle Unterstützung.

Dankurkunden und Ehrennadeln in Gold und Silber wurden überreicht (von links): Stefan Rößle, Paul Soldner, Achim Frank, Jürgen Sorré und Josef Barta. Es fehlt Sabine Meier. Foto: Reißer

Geschäftsführerin Gudrun Reißer erinnerte daran, dass seit Corona die digitalen Formate erheblich erweitert wurden, vor allem in den Bereichen Verbraucherschutz, Sprachen, berufliche Bildung sowie Kurse an der Yogaschule. „Selbstverständlich überwiegen weiterhin unsere analogen Seminare, wie von unseren Teilnehmern explizit gewünscht“. Man habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem in den acht Außenstellen der Vhs ausschließlich analoge Kurse angenommen werden. Dort legten die Teilnehmer wohl mehr Wert auf das gemeinschaftliche Erlebnis als in der Geschäftsstelle, wo für einzelne Kurse des Sprachwissenschaftlers Professor Joachim Grzega Zubuchungen aus ganz Deutschland zu verzeichnen seien.

Positiv ist die Kooperation mit dem Landratsamt Donau-Ries

Reißer sprach außerdem an, dass 46 Firmen aus dem Landkreis Mitarbeiter in Vhs-Seminare entsandten. Wörtlich sagte sie: „Daran erkennt man auch, wie breitgefächert unser Programmangebot ist – von Chat GPT bis Gitarrenkurse für angehende Kindergärtnerinnen“. Mit den fünf voll ausgelasteten Integrations- und Berufssprachkursen trage die Volkshochschule nicht nur zur Sprachbildung bei, sondern auch zur Verbesserung des Fachkräftemangels in enger Absprache mit dem Jobcenter. Überlastet sei man gar in der Nachfrage nach Einbürgerungstests, die bereits über sechs Monate ausgebucht sind.

Nicht ganz einfach sei die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ob der Vielzahl der zu leistenden bürokratischen Anforderungen und deren Umsetzung. Äußerst positiv sei die Zusammenarbeit mit der Großen Kreisstadt und ebenso mit dem Landratsamt. Gleiches könne sie, Reißer, über die Kooperation mit der AOK beim betrieblichen Ge-sundheitsmanagement sagen. Bestens laufe die Vhs-Yogaschule, wo eine deutschlandweit anerkannte Yogalehrerausbildung realisiert wurde.

Verdiente Vhsler in Donauwörth geehrt

Auch die Vhs Donauwörth habe die gleichen Probleme wie allgemein derzeit im Wirtschaftleben. „Die Kosten 2023 sind wesentlich gestiegen“, führte Schatzmeister Günther Treimer aus. Dazu zählten die Tarifabschlüsse, die Erhöhung des Mindestlohns sowie die Fahrtkostenerstattung für Dozenten. Zum Jahresende sei zwar ein Minus übriggeblieben, doch wegen der guten Prognosen gehe man in diesem Jahr wieder von einem kleinen finanziellen Plus aus. Treimer: „Trotz der Mehrkosten werden wir die Teilnehmergebühren aber nicht erhöhen.“

Es wurden drei verdiente „Vhsler“ geehrt mit Dankurkunde des Bayerischen Volkshochschulver-bandes (bvv) und Ehrennadeln in Gold beziehungsweise Silber. Nachhaltig um die Erwachsenenbildung verdient gemacht haben sich Achim Frank (1997 erstmals EDV-Dozent, seit 2013 Leiter der Außenstelle Asbach-Bäumenheim), Josef Barta (IT-Dozent seit 2000, seit 2008 Leiter der Außenstelle Wemding) sowie Sabine Meier, seit 2004 als Außenstellenleiterin Monheim kreativ und engagiert im Einsatz. (AZ)