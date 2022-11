Volkstrauertag: Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt

Am Volkstrauertag wird in der Region der Opfer von Krieg, Vertreibung und Gewaltherrschaft gedacht - besonders angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Am Volkstrauertag wird seit Jahrzehnten der Opfer von Krieg, Vertreibung und Gewaltherrschaft gedacht. Gleichzeitig wiesen die Rednerinnen und Redner auf die Errungenschaft der langen Zeit des Friedens in Europa hin. In diesem Jahr war das anders. Der von Putin befohlene Angriff der Russen auf die Ukraine brachte die Angst vor Krieg auch zurück nach Nordschwaben. Dies wurde bei den Gedenkfeiern in der Region am Sonntag vielerorts thematisiert.

Auf dem Friedhof in Donauwörth sagte Oberbürgermeister Jürgen Sorre, Krieg habe man sich über viele Jahre nicht mehr vorstellen können. Angst, dass nukleare Waffen eingesetzt werden könnten? "Nein, nicht im 21. Jahrhundert." Doch, so der OB: "Was für ein bitterer Irrtum." Man erlebe einen "Rückfall in schlimmste Zeiten."

Erschreckende Parallelen zwischen den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg und den Ereignissen in der Ukraine

Gerade in Donauwörth weckten die Bilder des Leids und der Zerstörung aus der Ukraine ungute Erinnerungen und es seien erschreckende Parallelen zu beobachten. Donauwörth erlebte im April 1945 zwei Luftangriffe, bei denen Hunderte von Menschen starben. Die Friedensphase nach dem Zweiten Weltkrieg habe als unschätzbar großes Gut und Glück gegolten, das am 24. Februar 2022 mit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine jäh geendet habe.

Sorre machte darauf aufmerksam, dass Millionen von Menschen heimatlos geworden seien, sich auf der Flucht befänden und Angehörige oder Freunde verloren hätten: "Kaum einer von uns kann sich vorstellen, in welcher Situation sich Frauen und Kinder befinden, die ihre Männer, Brüder, Väter zurücklassen müssen, um fern der Heimat Schutz zu suchen." Der Oberbürgermeister mahnte, es dürfe keine Resignation entstehen: "Die Bilder des Krieges dürfen nicht abstumpfen, nicht zur Normalität werden." Sorre appellierte, die westlichen Staaten und Organisationen dürften nicht nachlassen, weiterhin entschlossen und vor allem geschlossen zu agieren und alle Anstrengungen zu unternehmen, "um diesem Krieg schnellstmöglich ein Ende zu bereiten." (wwi)