Die Scharlachwelle ist auch im Raum Donauwörth angekommen

Plus In der Donauwörther Kinderarztpraxis müssen viele Kinder wegen Scharlach behandelt werden. Mehr als sonst üblich, sagt Dr. Beck. Medikamente werden knapp.

Von Barbara Wild

Der Hals brennt, Schlucken tut weh. Dann folgt Fieber, Schüttelfrost, die Mandeln sind entzündet und plötzlich eine "Himbeerzunge"? Derzeit kämpfen mehr Familien als üblich mit der Diagnose Scharlach. Die bereits Ende 2022 von der WHO angekündigte Scharlachwelle ist in der Region angekommen. Ganze Gruppen in Kindergärten sind teilweise verwaist, denn die bakterielle Infektion ist hoch ansteckend. "Tatsächlich haben wir so viele klassische Scharlachfälle wie selten", sagt auch der Donauwörther Kinderarzt Dr. Wolfgang Beck. Nach Corona und RSV beutelt die Infektion samt Ausschlag Kinder und Familien.

