Vollgas statt Bremse: Kettenunfall am Kaufland

Auf einer Parkfläche am Donauwörther Kaufland ist es zu einer Verkettung von Unfällen gekommen. Ursache war der Fahrfehler einer 86-jährigen Frau.

Auf der Parkfläche vor dem Supermarkt-Areal im Neurieder Weg in Donauwörth hat sich Donnerstag um 12.10 Uhr ein Kettenunfall mit vier beteiligten Autos ereignet. Die Ursache war wohl das Fahrverhalten einer 86-Jährigen, die bei einem Ausfahrversuch aus einer Parklücke von der Bremse rutschte und mit ihrem BMW Vollgas gab.

Da das Lenkrad noch eingeschlagen war, fuhr der Wagen mit hoher Geschwindigkeit über die Hauptfahrbahn und prallte rechtsseitig in den geparkten Wagen eines 51-jährigen Kesseltalers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto in den nebenan geparkten Pkw einer 37-jährigen Donauwörtherin geschleudert. Dieses Auto prallte schließlich noch gegen den nebenan abgestellten Peugeot einer 50-Jährigen - dem insgesamt vierten Auto der Unfallserie. An dem Wagen der 86-jährigen Unfallverursacherin entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth Totalschaden.

Die Frau musste in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden

Sie selbst erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Zwei der drei weiteren Autos waren nach den Kollisionen ebenfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise befanden sich trotz zahlreicher einkaufender Personen keine Fußgänger in den jeweiligen Unfallbereichen, sodass es zu keinen weiteren Verletzten kam. Die Höhe des insgesamten Sachschadens kann bislang nur grob geschätzt werden und beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Es erging eine Meldung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. (AZ)

