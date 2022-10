Volltrunkener Patient rastet in Donauwörther Notaufnahme völlig aus

Eingeliefert worden ist ein 38-Jähriger wegen einer Verletzung am Arm. Doch in der Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik greift er das Personal an. Die Polizei muss eingreifen.

Völlig danebenbenommen hat sich ein 38-jähriger Donauwörther am frühen Sonntagmorgen in der Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Der Mann war wegen einer Armverletzung in das Krankenhaus eingeliefert worden. Doch dort wartete er nicht auf die erhoffte ärztliche Versorgung, sondern ließ sich völlig gehen. Grund dafür waren wohl auch die drei Promille im Blut, die später festgestellt wurden.

Mehrfach pinkelte der Mann in den Behandlungsraum in der Notaufnahme. Kurz darauf rutschte er auch noch in seiner eigenen Urinlache aus und stürzte. Die Bitte des Personals liegenzubleiben, hatte er mehrfach ignoriert.

Betrunkener Mann rastet in der Notaufnahme in Donauwörth aus

Als er auch das Personal der Notaufnahme körperlich attackierte, wurde die Polizei Donauwörth verständigt. Die Beamten konnten den 38-Jährigen mittels unmittelbarem Zwang zunächst fixieren. Damit war sichergestellt, dass Bedienstete und anderen Patienten nicht gefährdet werden.

Nach deutlichem Aufzeigen der Konsequenzen bei weiteren Entgleisungen beruhigte sich der alkoholisierte Mann und konnte stationär aufgenommen werden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Allerdings hatte das Pflegepersonal die unschöne Aufgabe, die Behandlungsräume wieder zu säubern. (AZ)