Von Brain-Gym bis Sonnengruß: Gesundheit und Bewegung im Eventgarten

Die Donauwörther Gesundheits- und Bewegungstage finden zum zweiten Mal im Eventgarten am Ochsentörl statt. Ein kurzer Einblick in das Programm.

Die Gesundheits- und Bewegungstage finden am 24. und 25. Juni im Eventgarten am Ochsentörl in der Donauwörther Promenade statt. Workshops, Vorträge und Infostände stehen am Samstag und Sonntag im Mittelpunkt des Geschehens. Nach dem erfolgreich erprobten Konzept vom vergangenen Jahr will Projektleiterin Juliana Vindice den Besuchern auch spannende Weiterbildungsmöglichkeiten, Tanz und Bewegung sowie Stände entlang der Promenade anbieten.

Wer sich die Frage stellt, was Schulprobleme mit frühkindlichen Reflexen zu tun haben, oder was sich hinter dem Begriff Brain-Gym verbirgt, bekommt schnell Antwort, heißt es in der Pressemitteilung. Bewegung, unabhängig von der Tageszeit, spielt im Alltag eine sehr wichtige Rolle. Am Samstag, 24. Juni, gibt es um 10 Uhr die Möglichkeit, im Eventgarten den Tag mit einem Sonnengruß zu beginnen. Um 15 Uhr gibt es unter anderem Outdoorsport und eine Stunde später beginnt der Dancit-Workshop, bei dem verschiedene Tanzstile mit Fitnesselementen verbunden werden. Ab 17 Uhr steht ein Gesundheitsprogramm, das aus vielen Elementen -wie zum Beispiel den richtigen Atemübungen - zusammengesetzt ist, auf dem Programm. Für einen angenehmen Tagesausklang sorgt gute Livemusik von Karisma und die Mio Tagesbar verwöhnt die Gäste mit feinen Speisen und Getränken.

Vorträge zu Kinesiologie oder Schmerztherapie

Der Sonntag startet ebenfalls um 10 Uhr und auch an diesem Tag dreht sich alles ums Thema Gesundheit, Bewegung und Yoga. Themen wie „Ist mein Schmerz beeinflussbar?“ oder „Wie kann ich mit klaren Lebens-Visionen gesund bleiben?“ werden vorgestellt. Außerdem finden verschiedene Vorträge statt, sei es zum Thema Stoffwechsel oder „Wann ist Kinesiologie sinnvoll?“ Weitere Informationen gibt es von den Vortragenden jeweils von 10 bis 18 Uhr an den Ständen an der Promenade. Außerdem werden dort kostenlose Höranalysen, Venenmessungen, meditatives Malen und vieles mehr angeboten.

Weitere Infos zum detaillierten Programmablauf finden sich unter www.gesundheitstage-donauwoerth.de. Der Besuch zu den Gesundheits- und Bewegungstagen ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. (AZ)