Von Eisregen bis Sonnenschein: Das war das Wetter im Januar

Der Januar zeigte in Donauwörth eine ganze Bandbreite von Wetterphänomenen. Neben spiegelglatten Straßen schien die Sonne deutlich mehr als im Schnitt.

Der Januar startete relativ sonnig und vor allem immer noch sehr mild. Doch stark fallender Luftdruck sorgte in den darauffolgenden Tagen für Regen und heftigste Windböen. Dieses wenig winterliche Wetter, vergleichbar mit dem Januar des Vorjahres, setzte sich bis zum 7. Januar fort. Danach aber ging es bei ständig steigendem Luftdruck endlich in Richtung winterliche Temperaturwerte, es trat der erste Frost des Jahres auf.

In den Tagen bis zum 11. Januar fiel die Temperatur auf bis zu minus 8,6 Grad. Verursacht wurde dies durch ein Kältehoch über dem Nordmeer, das uns aber nicht nur Kälte, sondern auch bis zu sieben Sonnenstunden am Tag bescherte. Das Wetter zeigte sich also plötzlich winterlich, wenn auch ohne Schnee. Leider verhinderte hartnäckiger Hochnebel am 12. und 13. Januar jeglichen Sonnenschein. Am 17. Januar trat das ein, was der Deutsche Wetterdienst bereits angekündigt hatte: Das Tief Gertrud, das aus dem Süden herzog, führte zu Regen in unseren Raum, der auf eiskaltem Boden sofort gefror, es entstand eine ausgesprochen tückische Eisregensituation, die zu zahlreichen Unfällen führte. Nach zwei Tagen entspannte sich die Situation und am 20. Januar war nach Nebelauflösung herrlicher Sonnenschein zu genießen, auch wenn die Temperatur ganztags unter null Grad lag. Am 22. Januar bahnte sich erneut ein Wetterwechsel an. Die Temperatur stieg kontinuierlich fast bis auf zwölf Grad an und Regen setzte ein. In den Folgetagen wurden untertags kaum noch ganztägig Minusgrade erreicht und sogar die Sonne ließ sich bis zu acht Stunden am Tag sehen.

Wetter im Januar: Der Monat wies in Donauwörth alle Facetten auf

Dieser Monat wies alle Facetten auf. Obwohl es ab dem 4. Januar zu einem täglichen Temperaturrückgang kam, lag der Durchschnittswert im ersten Monatsdrittel immer noch ein Grad zu hoch. Das sollte sich allerdings in den Folgetagen ändern, denn acht Eistage (Temperatur ganztägig unter null Grad) ließen die Werte deutlich sinken und der Schnitt lag bis zum 21. Januar unter null Grad. Erst dann setzte erneut ein Wandel ein und der Monat war wieder einmal zu warm.

Das überraschendste war diesen Januar die relativ hohe Zahl von 77 Stunden mit Sonnenschein, denn im Schnitt werden nur 46 Stunden erreicht. Dies ist sowohl auf die vielen Tage mit hohem Luftdruck als auch auf die geringe Zahl von sechs Nebeltagen (normal acht) zurückzuführen. (wene)

Temperatur:

Schnitt: 1,0 Grad (normal 0,3 Grad)

1,0 Grad (normal 0,3 Grad) Maximum: 11,6 Grad am 24. Januar um 9.50

11,6 Grad am 24. Januar um 9.50 Minimum: -8,6 Grad am 11. Januar um 06.25

-8,6 Grad am 11. Januar um 06.25 26 kalte Tage (normal 29), 20 Frosttage (normal 21) und sieben Eistage (normal neun)

Niederschlag:

37,2 Liter pro Quadratmeter (nur 65 Prozent des üblichen Wertes)

14 Niederschlagstage (normal 15)

Wind: