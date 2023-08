Donauwörth

vor 32 Min.

Von Emmer bis Schwein: Die Landwirtschaft ist Thema auf der Donauries-Ausstellung

Plus Wer in Donauwörth durch die Ausstellung schlendert und Kinder dabei hat, kommt am Tierzelt kaum vorbei. Was die Landwirtinnen und Landwirte vermitteln möchten.

Von Helmut Bissinger

Wer meint, in einer doch stark landwirtschaftlich geprägten Region in diesem Thema fit zu sein, könnte bei der Donauries-Ausstellung in Donauwörth seine Überraschungen erleben. In der Halle, in der sich das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten präsentiert, sind die Getreidesorten ausgestellt. Und so manch eine Besucherin, so manch ein Besucher stutzen: Von den Feldfrüchten Emmer und Triticale hatten sie bislang noch nie zuvor gehört.

Katharina Wick aus Löpsingen ist mit ihrem Mann und ihren Kindern unterwegs. Sie interessiert sich für die Kulturen, die auf den heimischen Feldern angebaut werden, aber ganz speziell will sie Aufklärung über den propagierten, reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. In der Halle werden außerdem „dicke Bretter gebohrt“. Das Motto: „Holzbretter sind Klimaretter“. Das Interesse für Holz als Kohlendioxidspeicher sei groß, hat Erich Herreiner von der Behörde festgestellt: „Aber die Leute wollen auch viel darüber wissen, was für das Tierwohl getan wird, und zum Beispiel auch Tipps, wie man Hühner artgerecht hält.“

