Von Lichtern geblendet: Pkw-Fahrerin prallt in anderes Auto

Bei einem Unfall hat sich am Montag eine Frau bei Donauwörth verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 40-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße von Auchsesheim in Richtung Auffahrt zur B16-Südspange. Dabei übersah die Frau, den eigenen Angaben zufolge aufgrund zahlreicher Fahrzeuglichter, eine entgegenkommende 25-Jährige. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Autos. Die Verursacherin wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Sie erlitt ersten Erkenntnissen zufolge jedoch keine schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)