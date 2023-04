Von Modepuppen und Puppenmode

Im Donauwörther Puppenmuseum zeigt eine neue Ausstellung, dass Käthe Kruse schon früh einen kindgemäßeren Weg gegangen ist als andere Hersteller.

Puppen sind aus der Modewelt schon seit Jahrhunderten nicht wegzudenken. Wie eng diese beiden Bereiche miteinander verwoben waren, wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben und wie sich die Puppen mit der Mode im Laufe der Zeit veränderten, das zeigt die neue Sonderausstellung "Puppenmode & Modepuppen". Sie ist vom 4. Mai bis zum 24. September im Donauwörther Käthe-Kruse-Puppen-Museum zu sehen.

Im 16. und 17. Jahrhundert waren Puppen in der Regel nach der neuesten Mode gekleidet. Sie kamen oftmals aus Paris und wurden in Städte wie London verschickt, wo sie als Vorbild für den neusten französischen Chic dienten. Im 19. Jahrhundert änderte sich ihr Zweck: Die Puppen wanderten in die Schaufenster und Geschäfte der Modeateliers. Sie wurden größer und repräsentativer, dienten aber vor allem der Werbung und nicht mehr unbedingt als Vorbild. Denn die Beispiele neuester Mode konnten mittlerweile in den immer beliebter werdenden Modejournalen deutlich leichter und weiter verbreitet werden.

In der 1920er-Jahren stellte Käthe Kruse Schaufensterpuppen her

1928 begann auch die Manufaktur von Käthe Kruse, die verschiedensten Schaufensterpuppen herzustellen. Sie waren teilweise voll beweglich und besonders ausdrucksvoll gestaltet. Die traditionelle Spielpuppe des 19. Jahrhunderts war eine kleinere Version der lebensgroßen Modepuppen. Und sie war nicht nur zum Spielen gedacht: Die Puppen sollten den Mädchen auch zeigen, was von ihnen erwartet wurde. Sie sollten eine modebewusste und gepflegt gekleidete Dame werden.

Käthe Kruse hatte allerdings eine andere Vision: Ihre Spielpuppen hatten einen anderen Körper als ihre großen Schaufensterversionen, und mit Modedesign hatten sie auch nur wenig am Hut. Sie trugen meist Kinderkleidung – was bis heute als eines der typischen Merkmale für die frühen Käthe-Kruse-Puppen gesehen wird. Trotzdem waren die Modeströmungen unterschiedlicher Zeiten auch bei Käthe Kruses Spielpuppen erkennbar. Wie die Mode den Schnitt, die Farben, das Stoffdesign und das Material der Kleidung der Käthe-Kruse-Puppen beeinflusst hat – das und mehr zeigt die neue Sonderausstellung. Auch Accessoires und Ausputz werden hier mal genauer unter die Lupe genommen.

Die Sonderausstellung "Puppenmode & Modepuppen" läuft vom 4. Mai bis zum 24. September im Puppenmuseum in der Donauwörther Pflegstraße 21a. Sie hat Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, auch an Feiertagen. (AZ)

