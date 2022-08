Von Sonne geblendet: Unfall in Donauwörther Bahnhofstraße

Ein Mann konnte in Donauwörth wegen der Sonne die Ampelzeichen nicht sehen - er fuhr rückwärts und es krachte.

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Niederbayern stand am Dienstvormittag um kurz vor 11 Uhr vor der Ampel an der Ausfahrt eines Spielzeuggeschäfts in der Donauwörther Bahnhofstraße. Da der Mann aufgrund der starken Sonneneinstrahlung die Ampelschaltung nicht sehen konnte, fuhr er mit seinem Auto rückwärts. In der Folge konnte er zwar das Rotlicht sehen, prallte jedoch gegen den hinterhalb stehenden Wagen eines 47-jährigen Donauwörthers. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher wurde von der aufnehmenden Polizeistreife vor Ort bar verwarnt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch