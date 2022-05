Vorbild Donauwörth: So soll der Wald der Zukunft aussehen

Plus Im Stadtwald Donauwörth setzt man längst nicht mehr auf eintönige Fichten-Areale. Hier soll der Profit nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern andere Gesichtspunkte.

Der Wald verändert sich. Und das aus mehreren Gründen. Dabei muss nun kein Katastrophen-Szenario gezeichnet werden, denn die Veränderungen bringen auch einiges an Positivem mit sich. Im Donauwörther Stadtwald etwa wollen Stadtförster Michael Fürst und sein Team zurück zu den Wurzeln – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Erfolge tragen mittlerweile sichtbare Früchte.